Bloqueos frenan ingreso de más de 1.600 cisternas a Senkata y afectan abastecimiento de combustible

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que los bloqueos instalados en los principales accesos al departamento de La Paz impiden el ingreso normal de más de 1.600 cisternas de combustible hacia la Planta de Senkata, situación que afecta el abastecimiento regular de carburantes en la sede de gobierno y El Alto.

A través de un comunicado oficial, la estatal petrolera señaló que, ante esta situación, se implementaron medidas operativas temporales con el objetivo de optimizar la distribución de los volúmenes disponibles y garantizar un abastecimiento ordenado para la población.

“Los bloqueos en los accesos principales al departamento de La Paz están impidiendo el normal ingreso de cisternas a la Planta de Senkata”, indicó YPFB.

La empresa explicó que el personal técnico trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes para gestionar la liberación de las rutas y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La Planta de Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto, constituye uno de los principales centros de almacenamiento y distribución de combustibles del occidente del país, por lo que cualquier interrupción en el ingreso de cisternas repercute directamente en la provisión de gasolina y diésel en La Paz y regiones aledañas.

YPFB agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de garantizar el suministro energético, mientras continúan las gestiones para superar las restricciones ocasionadas por los puntos de bloqueo instalados en las carreteras.