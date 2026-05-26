Felcn Aprehende en Santa Cruz a capo del PCC buscado por la Justicia de Brasil

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendió este martes en Santa Cruz, a Uno de los líderes del Primer Comando da Capital (PCC), acusado por delitos de narcotráfico, Gerson Palermo, según un reporte de Unitel.

De acuerdo a los datos de medios brasileños como Globo, entre los antecedentes se remarcó que el sujeto estaba prófugo desde hace seis años luego de haber salido de la Prisión Federal de máxima seguridad de Campo Grande tras obtener detención domiciliaria en abril de 2020.

Se conoce que, pese a que las autoridades de ese país le colocaron una tobillera electrónica para rastrearlo, Palermo rompió el dispositivo y huyó aproximadamente cinco horas después de haber sido liberado.

Desde entonces se desconocía de su paradero, sin embargo, este martes 26 de mayo, se conoció que tras un operativo conjunto entre la Policía Federal Brasileña y la Felcn de Bolivia, se logró dar con el paradero del brasileño por lo que se precedió con su aprehensión.

Asimismo, tras la captura se realizó los actuados necesarios para hacer la entrega de Palermo a las autoridades brasileñas y así responda por sus crímenes.

Medios de Brasil señalan que este hombre acumula condenas en su contra que suman casi 126 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, asociación criminal y secuestro.

Además, las autoridades de ese país, lo identifican como uno de los operadores de rutas internacionales de cocaína entre Bolivia y Brasil.