Policía libera la vía en Parotani, ruta a Oruro y bloqueadores responden con dinamita

Un contingente policial ejecutó desde cerca de las 08:00 de este martes un operativo para despejar la vía en Parotani, en la carretera Cochabamba - Oruro, objetivo que se cumplió para permitir el paso de motorizados en este punto.

La acción fue rechazada por los bloqueadores que escaparon a los cerros, desde donde lanzaron piedras y dinamita a los uniformados que, para disuadirlos, utilizaron gases lacrimógenos.

Pasada una hora del operativo, el contingente logró disperasar a los bloqueadores por lo que se procedió a realizar el retiro de la 'alfombra de piedras' que los comunarios habían colocado sobre la ruta, que estaba cortada desde hace una semana.