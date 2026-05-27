Aprehenden en Cotoca a un jefe de la mafia brasileña buscado por la Interpol

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 27/05/2026 a las 9h25
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El narcotraficante brasileño Gerson Palermo, identificado como uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC) y condenado a casi 126 años de prisión, fue capturado ayer  en Santa Cruz, en la localidad de Cotoca.

La detención se realizó  durante un operativo conjunto entre la Policía Federal de Brasil y fuerzas antidrogas bolivianas, luego de permanecer prófugo durante seis años tras escapar del arresto domiciliario otorgado por un juez brasileño investigado por presunta corrupción, según reporte de El Deber.

Según los portales brasileños de noticias G1 y CNN Brasil, la detención fue ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en coordinación con la Policía Federal de Brasil.

Palermo figuraba en la lista de los criminales más buscados del vecino país desde abril de 2020, cuando abandonó su arresto domiciliario pocas horas después de haber sido liberado de una cárcel federal de máxima seguridad en Campo Grande.

Según las investigaciones brasileñas, Palermo obtuvo el beneficio judicial mediante un recurso de hábeas corpus resuelto en menos de 40 minutos por el entonces juez Divoncir Maran, del estado de Mato Grosso do Sul.

Ese mismo día, Palermo rompió el brazalete electrónico que monitoreaba sus movimientos y huyó sin dejar rastro.

Corrupción judicial

La captura del presunto cabecilla del PCC también reactivó las investigaciones sobre una supuesta red de corrupción judicial en Brasil. La Policía Federal concluyó recientemente un informe remitido al Tribunal Superior de Justicia (STJ), en el que se vincula al exjuez Maran con presuntos delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación criminal.

Negociada

Según las investigaciones, mensajes hallados en teléfonos de funcionarios judiciales sugieren que la decisión que permitió la liberación del narcotraficante habría sido negociada irregularmente. La petición de hábeas corpus presentada por la defensa de Palermo tenía más de 200 páginas y fue aprobada durante la pandemia de Covid-19 bajo argumentos de salud que, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), no estaban respaldados por informes médicos.

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