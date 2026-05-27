Bajo fuerte operativo, capo del PCC llega a Viru Viru para ser "expulsado" a Brasil

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 27/05/2026 a las 14h55
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Cerca del mediodía de este miércoles, Gerson Palermo, capo del Primer Comando da Capital (PCC) llegó hasta el aeropuerto Viru Viru de la capital cruceña en medio de un fuerte dispositivo policial para cumplirse con su "expulsión" a Brasil, país donde es requerido por la justicia.

Este sujeto fue capturado en Santa Cruz y se conoció que vivía en el municipio de Cotoca, donde se escondía bajo una identidad falsa.

Palermo tiene una condena de 126 años en Brasil por delitos de narcotráfico y crimen organizado y estaba prófugo desde 2020.

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