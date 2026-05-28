Bolivia expulsa a un alto jefe del PCC que residía en Santa Cruz

Seguridad
Los Tiempos
Publicado el 28/05/2026 a las 8h20
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El ciudadano brasileño Gerson Palermo, uno de los capos vinculados al Primer Comando Capital (PCC), fue expulsado ayer del país y entregado a las autoridades brasileñas.

Bajo fuerte resguardo policial, la entrega se concretó en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde agentes de la Policía Federal de Brasil esperaban con una avioneta oficial para transportar a Palermo.

El operativo de captura se ejecutó el martes en el municipio de Cotoca por personal del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales en coordinación con agentes brasileños, a través de mecanismos de intercambio de información e inteligencia operativa entre ambos países.

Buscado

El hombre era requerido por la justicia de Brasil por delitos vinculados al narcotráfico y sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol.

La operación se ejecutó luego de recibir información sobre ciudadanos buscados por la justicia de Brasil por presuntos delitos de tráfico de drogas; además, era considerado prófugo de la justicia brasileña.

Palermo, considerado por las autoridades como uno de los principales operadores del PCC, llegó cerca del mediodía a Viru Viru, resguardado por policías fuertemente armados, según reportes de medios locales.

De acuerdo con la Policía Federal brasileña, Palermo fue condenado en 2020 a 126 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico internacional, organización criminal, secuestro y asesinatos.

El ciudadano fue capturado sin uso de violencia.

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