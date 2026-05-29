Defensa desmiente "rumores" sobre el movimiento de tanques hacia La Paz

El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado emitido por el Regimiento de Caballería Blindado 1 "Calama" desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto desplazamiento de tanques y vehículos militares hacia la ciudad de La Paz, y aseguró que la unidad militar desarrolla sus actividades con absoluta normalidad.

La aclaración fue realizada por el comandante del regimiento, teniente coronel DIM Rider José Cossío Vega, luego de la circulación de imágenes y videos en plataformas digitales que alertaban sobre una presunta movilización de vehículos blindados desde Patacamaya hacia la sede de gobierno.

"La unidad se encuentra realizando sus actividades normales y programadas", afirmó la autoridad militar en un pronunciamiento público, al descartar cualquier situación extraordinaria o movimiento inusual de tropas en la región.

Cossío Vega precisó además que el Regimiento "Calama" no recibió ninguna instrucción de instancias superiores para el desplazamiento de material bélico, particularmente de los vehículos blindados SK-105.

"No se ha recibido ninguna orden del escalón superior para realizar algún desplazamiento con los vehículos blindados SK-105", sostuvo el jefe militar.

Las versiones difundidas en redes sociales generaron preocupación y especulación entre algunos sectores de la población, en un contexto marcado por la rápida viralización de contenidos no verificados.

Ante esta situación, el Regimiento de Caballería Blindado 1 "Calama" exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a contrastar la información antes de replicarla, con el fin de evitar la propagación de rumores y mensajes que puedan generar incertidumbre o desinformación.

La unidad militar reiteró que mantiene sus operaciones rutinarias en Patacamaya y que no existe ninguna disposición relacionada con movimientos extraordinarios de equipos militares hacia la ciudad de La Paz.