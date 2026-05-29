Denuncian el avasallamiento del predio Santa Rita en Guarayos

Cuando se cumple casi un mes de conflictos sociales en Bolivia, este viernes se denunció un nuevo avasallamiento en el predio Santa Rita, en la provincia Guarayos de Santa Cruz. El abogado Álvaro La Torre aseguró que se trata del mismo grupo que ya ingresó en otras ocasiones al lugar productivo, según un reporte de Unitel.

“Están armados y encapuchados”, señaló el abogado. Dijo que los que tomaron el predio son interculturales y sospecha que “son los mismos avasalladores de otras veces”.

Precisó que en la actualidad se estaba preparando el terreno para la siembra de invierno por lo que el accionar pone en riesgo la producción.

En el reporte La Torre indicó que no se tiene detalle de la cantidad de hectáreas afectadas; sin embargo, precisó que “son varios cientos que están comprometidas para la siembra de invierno”.

Aseguró que las personas que ingresaron están amenazando con armas de fuego a los trabajadores del predio que no pudieron salir.

Agregó que tienen conocimiento que los avasalladores quieren incluir sus pedidos en las negociaciones que se buscan entablar entre el Gobierno y los campesinos que bloquean en el país desde inicio de este mes.