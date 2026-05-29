Pastor peruano dejará Palmasola tras obtener medidas sustitutivas

Seguridad
RED UNO
Publicado el 29/05/2026 a las 11h17
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La Justicia otorgó medidas sustitutivas al pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco dentro del segundo proceso judicial que enfrenta en Bolivia, por lo que podrá defenderse en libertad una vez cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad jurisdiccional.

Durante la audiencia desarrollada este viernes 29 de mayo, el juez determinó revocar la detención preventiva que cumplía en la cárcel de Palmasola y dispuso detención domiciliaria, arraigo, presentación semanal ante la Fiscalía para firmar el libro de asistencia y la presentación de dos garantes personales. Además, no se fijó una fianza económica.

La defensa del pastor señaló que, al haber sido beneficiado con medidas sustitutivas en ambos procesos, Núñez del Arco podrá abandonar el penal en cualquier momento, una vez presente la documentación requerida.

El ciudadano peruano guarda detención preventiva tras haber sido denunciado por dos jóvenes por presuntos delitos de índole sexual. Según su defensa, la autoridad jurisdiccional consideró que existen las condiciones para que el imputado enfrente el proceso fuera de la cárcel.

Sin embargo, la abogada de la organización Mujeres Creando manifestó su rechazo a la decisión judicial y anunció que se presentó una apelación contra el fallo. La jurista sostuvo que existen riesgos de fuga y denunció presunto tráfico de influencias por parte del Consulado del Perú.

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