Presentan acusación formal contra Juan Carlos Huarachi para ir a juicio, según abogado

El abogado Abel Loma informó este jueves que el Ministerio Público emitió la acusación formal contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huuarachi, para ir a juicio oral por el caso denominado “coimas” en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

«Hemos tenido conocimiento de que en las últimas horas el fiscal del caso ha emitido una resolución de acusación formal en contra del señor Juan Carlos Huarachi por enriquecimiento ilícito y otros delitos», aseguró Loma.

Con la emisión de esta determinación, se aguardará el inicio del juicio oral contra el dirigente. El abogado indicó que de establecerse la responsabilidad del acusado, este podría enfrentar una pena privativa de libertad de 10 años.

En el juicio, «el Ministerio Público fundamentará su acusación, seguramente también vamos a ser convocados, vamos a estar presente para ratificar nuestra denuncia», mencionó.

Huarachi fue denunciado en el caso “coimas” debido a que habría recibido al menos Bs 40.000 en sus cuentas personales en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante el anterior Gobierno.