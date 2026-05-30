Encapuchados maniatan a una familia, roban más de Bs 150.000 y amenazan con secuestrar a una menor de edad

Seguridad
Unitel
Publicado el 30/05/2026 a las 16h52
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Delincuentes encapuchados maniataron a una familia y robaron Bs 150.000 en una casa del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra. Según la denuncia del padre, los delincuentes eran tres y amenazaron a las víctimas para exigir que se les entregue el dinero.

El hombre detalló que los delincuentes le obligaron a entregar su celular para transferirse más de Bs 117.000 mientras lo amenazaban con secuestrar a su hija. Agregó que estos sujetos se llevaron también más de Bs 33.000 en físico; es decir, en total sustrajeron más de Bs 150.000.

Además, contó que este dinero estaba destinado a la compra de ganado, una transacción que no se pudo concretar debido a los bloqueos que se registran en el país.

Precisó que los delincuentes también se llevaron joyas y otros objetos de valor.

Sobre los agresores, el afectado dijo que no los pudo identificar debido a que estaban encapuchados, pero por su forma de hablar cree que son de otras regiones del país.

La víctima también denunció que los delincuentes ingresaron por la pared de su vivienda a las 2:22 de la madrugada de este sábado y se retiraron cerca de las 3:15, según el registro de las cámaras de seguridad de la zona.



 

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