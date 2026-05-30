Investigan el asesinato de tres personas que fueron quemadas en Pocoata

Seguridad
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Publicado el 30/05/2026 a las 12h44
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El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que se abrió una investigación por el asesinato de Félix C. P., Eloy C. C. y Riner M. F., de 28, 24 y 22 años, quienes fueron sustraídos por un grupo de personas de celdas policiales donde permanecían aprehendidos por un hecho de robo de vehículo, para luego ser golpeados, quemados y abandonados en el Cementerio General del municipio de Pocoata.

"Como Ministerio Público, se dispuso el inicio inmediato de la investigación y la realización de todos los actos investigativos necesarios para identificar a los autores de este grave hecho. Asimismo, se coordina con la Policía Boliviana para garantizar el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento del caso", sostuvo Aparicio Mendoza.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho se registró la noche del 28 de mayo de 2026, cuando un grupo de aproximadamente 200 personas se reunió en inmediaciones del módulo policial de Pocoata, donde se encontraban tres personas aprehendidas por un caso de robo de vehículo. La multitud ingresó de manera violenta a las instalaciones policiales, causando destrozos en bienes del Estado, vehículos oficiales y celdas policiales, además de sustraer a los aprehendidos.

Según el informe policial, la mañana de ayer, viernes, durante un patrullaje y rastrillaje realizado por efectivos policiales, se encontró a las tres personas calcinadas y sin vida en el Cementerio General de Pocoata.

 

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