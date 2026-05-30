Policía busca mediar ante turba que intentan linchar a tres personas acusadas de matar a chofer en Viacha

Se viven momentos de tensión en Viacha, en el departamento de La Paz, donde una turba enardecida sacó de celdas policiales y trasladó hasta la plaza de la zona a tres personas, algunos menores de edad, acusados de matar a un chofer.

La turba llevó a los tres acusados hasta la plaza principal Mariscal José Ballivián, donde amenazan con lincharlos. Hasta el lugar llegó la Policía para intentar interceder para evitar que se cometa otro delito.

Los momentos de tensión se registran desde pasado el mediodía de este sábado y hasta las 17:30 la población seguía enardecida en el lugar.

El padre de uno de los acusados de asesinato igual llegó al lugar para intentar salvar a su hijo.