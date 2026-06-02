Motociclista atropellado muere tras pasar por terapia intensiva

El motociclista Gabriel Claros fue despedido por familiares y amigos en la ciudad de Cochabamba, luego de fallecer tras permanecer varios días en terapia intensiva a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de mayo.

El hecho ocurrió en la avenida América, en la intersección con la avenida Villarroel, cuando la motocicleta que conducía impactó con un vehículo rojo que realizaba un giro, según relataron sus familiares.

Como resultadodel choque, el joven sufrió graves lesiones, principalmente en la cabeza, por lo que fue trasladado de emergencia a una unidad de terapia intensiva.

Desde el día del accidente, familiares, amigos y allegados se movilizaron para exigir justicia y pedir avances en la investigación del caso.

El 28 de mayo realizaron una protesta en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la zona de la laguna Alalay, donde denunciaron demoras en el proceso y solicitaron celeridad en las indagaciones.

Fallecimiento

Pese a los esfuerzos médicos, Gabriel falleció el 29 de mayo tras varios días de internación, lo que generó profundo dolor en su entorno familiar. Sus seres queridos lo recordaron como un padre, hijo, hermano y amigo querido, destacando su calidad humana y el vacío que deja su partida.

En medio del duelo, la familia reiteró su pedido de justicia y exigió que el caso no quede en la impunidad. Asimismo, señalaron que la conductora del vehículo involucrado no habría brindado apoyo económico tras el hecho de tránsito por una imprudencia.