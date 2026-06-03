Capturan al presunto asesino del exdirector del Senasag de Tarija

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó este miércoles que se ejecutó la aprehensión de José A.G.T., presunto autor del asesinato del exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Mauricio Aramayo.

“Gracias al trabajo conjunto desarrollado entre fiscales e investigadores policiales, se logró identificar, ubicar y capturar a José A.G.T. en el departamento del Beni. Esta persona habría participado directamente en el hecho investigado”, señaló Mogro.

Durante la jornada se ejecutó un operativo policial y, a las 17:00, se realizó un allanamiento en una comunidad del municipio de San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, donde se encontró al sindicado junto a su esposa.

El fiscal indicó que el implicado será trasladado a Tarija para ser puesto ante la autoridad jurisdiccional en una audiencia de medidas cautelares. Adelantó que se solicitará su detención preventiva porque existen suficientes indicios que lo vinculan con el caso.

La autoridad destacó que la captura representa un importante avance en la investigación, ya que permitirá continuar con los actos investigativos necesarios para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.

En enero de este año, Mauricio Aramayo, persona cercana al presidente Rodrigo Paz y coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija, murió asesinado a tiros por al menos dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.