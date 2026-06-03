Vocero denuncia secuestro de trabajadores de YPFB en toma de pozo en Santa Cruz

El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la noche de este miércoles que un grupo de personas tomó instalaciones petroleras en el municipio de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz, y secuestró a trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según un reporte de Unitel.

El reporte se da luego de que previamente se hubiera recuperado un pozo de bombeo, cuya ocupación obligó a paralizar parte de la producción de gas.

“Lo complicado, lo triste, lo inapropiado es que, y esto denunciamos de manera específica, que nuevamente hay personas de que estuvieron en esta acción, que entraron nuevamente a la empresa y secuestraron a funcionarios de Yacimientos, a personas trabajadoras”, denunció Gálvez en conferencia de prensa.

Gálvez advirtió que los hechos exceden el marco de la protesta social y constituyen delitos que deberán ser sancionados por la justicia, remarcando que el pueblo boliviano fue afectado por la toma “abusiva y violenta” de una infraestructura estratégica que pertenece al Estado.

De acuerdo con la denuncia, esa acción obligó al cierre de válvulas de producción de gas, aunque posteriormente las operaciones fueron restablecidas y el personal retomó sus actividades.

“Las protestas siempre serán respetadas. El crimen tiene que ser castigado, en esta ocasión y en todas”, expresó el portavoz. “Todas las acciones criminales siempre van a recibir una respuesta firme, fuerte por parte del Gobierno nacional. No debe existir forma de justificar actos criminales como si fueran simples protestas”, resaltó según reporte de Unitel.

El fiscal Juan Carlos Crispin informó que 10 personas se encuentran en calidad de aprehendidas en celdas de la Felcc, apuntando a los posibles delitos de daño calificado, atentado contra la libertad de trabajo entre otros.