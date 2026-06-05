Amplían querella contra los 10 aprehendidos por la toma del pozo petrolero en Santa Rosa del Sara

El Gobierno nacional amplió este viernes la querella contra las 10 personas aprehendidas por la toma de un pozo petrolero, ubicado en el municipio cruceño de Santa Rosa del Sara, e incorporó el delito de terrorismo.

"Hemos venido a ampliar la querella contra estos 10 señores que han asaltado una planta, no solamente que la han asaltado, han secuestrado personas y luego de haber secuestrado a las personas esto se convierte en un acto de terrorismo", informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, en contacto con los periodistas.

La autoridad gubernamental indicó también que el lunes, 8 de junio, se seguirán otras acciones legales pues el Gobierno nacional no permitirá "que gente se dedique a secuestrar y hacer daño a los bienes del Estado".

"No vamos a permitir ningún hecho de terrorismo, esto no puede pasar y hemos pedido a la fiscalía que sean impecables en su procedimiento. El lunes vamos a apelar, ante el juzgado correspondiente, para que sea modificada esa sentencia", agregó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes.

Luego de un operativo realizado la madrugada del pasado miércoles por la Policía Boliviana, se logró retomar el control del pozo petrolero Humberto Suárez Roca, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Sara, el cual había sido tomado el martes por comunarios de la zona, quienes pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.