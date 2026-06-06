Desbloqueo en San Julián deja 19 heridos, dos policías y un comunario de bala

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 06/06/2026 a las 11h45
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El operativo de desbloqueo que realizó la Policía Boliviana con apoyo de las FFAA esta madrugada en San Julián dejó al menos 19 heridos, dos policías de bala y comunario también con un proyectil, según los primeros reportes que brindaron las autoridades, en Santa Cruz de la Sierra.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Aguas aseguró que el "operativo se ejecutó con material disuasivo no letal y bajo estricto respeto a los derechos humanos, logrando restablecer el tráfico vehicular".

Sin embargo, "los efectivos fueron emboscados con extrema violencia por grupos terroristas armados con piedras, machetes, petardos de alta potencia y armas de fuego. Producto del ataque, un efectivo policial resultó gravemente herido", según un reporte de El Deber.

Además, un equipo de prensa que realizaba la cobertura del operativo sufrió el robo de sus equipos. De manera preliminar se tiene que seis personas fueron aprehendidas y que los movilizados que piden la renuncia del presidente volvieron a bloquear.

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