Desbloqueo en San Julián deja herido de bala a un policía y hay varios aprehendidos

Un policía resultó herido por un disparo del lado de los bloqueadores en San Julián durante la intervención al cerco que llevaba 24 días afectando a Santa Cruz de la Sierra presuntamente por el uso de armas de fuego por parte de los movilizados, aunque no ha sido confirmado oficialmente por alguna autoridad.

Durante el operativo de desbloqueo en el municipio cruceño de San Julián, policías reportaron el uso de armas de fuego por parte de los bloqueadores que se resistían a abandonar el lugar que habían tomado desde hace más de 20 días en la carretera Santa Cruz - Trinidad.

Durante una ráfaga de sonidos, un efectivo policial cayó al piso y sus camaradas decían: “están disparando”.

El hombre fue evacuado en una motocicleta y se espera el informe oficial de lo ocurrido este sábado, cerca de las 9:00, durante el desbloqueo en esta zona.

Aprehendidos

En el lugar se evidenció que luego de dos horas se aprehendió al menos a cinco personas que participaban del bloqueo que, desde hace más de 20 días, mantenían cortada la ruta Santa Cruz - Beni.