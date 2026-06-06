Justiniano: Los grupos de San Julián están financiados por intereses tremendamente ilegales

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, afirmó este sábado que los grupos que protagonizaron la resistencia al operativo de desbloqueo en San Julián están financiados por “intereses tremendamente ilegales”, tras los enfrentamientos registrados durante la intervención policial y militar en la carretera Santa Cruz–Trinidad.

La autoridad lamentó la violencia registrada durante la jornada y sostuvo que el Gobierno agotó previamente las instancias de diálogo con distintos sectores de esa región. Según explicó, en varias oportunidades se atendieron demandas planteadas por organizaciones productivas, juntas vecinales y otros actores sociales de San Julián, sin lograr una solución definitiva al conflicto.

Justiniano señaló que, a partir de los hechos ocurridos durante el operativo, llegó a la conclusión de que detrás de los grupos movilizados existen intereses que trascienden las reivindicaciones sociales y responden a motivaciones políticas y actividades fuera del marco legal. “Están financiados directamente por intereses que van mucho más allá de la legalidad, tremendamente ilegales”, afirmó.

En ese contexto, justificó la decisión de desplegar a efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas para restablecer la circulación en la zona. Aseguró que la medida fue asumida después de considerar que ya no existían condiciones para continuar el diálogo y que la demanda ciudadana apuntaba a garantizar el libre tránsito y el abastecimiento.

La autoridad también sostuvo que grupos radicales se habrían mezclado con la población movilizada para impedir la habilitación de corredores humanitarios destinados a liberar el paso de centenares de vehículos que permanecían varados desde hacía más de un mes en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni.

Justiniano destacó que el operativo se desarrolló bajo la cobertura de medios de comunicación, lo que, a su juicio, permitió verificar el accionar de las fuerzas del orden. Según afirmó, la Policía utilizó únicamente agentes químicos para dispersar a los movilizados y evitar enfrentamientos entre civiles, mientras se procedía a la apertura temporal de la vía.