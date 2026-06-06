Reportan saqueo y quema de la estación policial de San Julián; los efectivos fueron replegados

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que pobladores en San Julián ingresaron a la estación policial de este municipio, donde saquearon y posteriormente quemaron el lugar. Previo a esto, los uniformados se replegaron, según un reporte de Unitel.

“Los pobladores de San Julián ingresaron de manera abrupta a las instalaciones del puesto policial de San Julián, sustrajeron muchas cosas de valor que existen en el interior y posteriormente llegaron a incinerar las instalaciones del puesto policial de San Julián”, indicó el jefe policial.

El reporte se dio después de la intervención al punto de bloqueo que se registra en este municipio, operativo que se extendió durante varias horas en horas de la mañana de este sábado, donde al menos cuatro policías resultaron heridos de bala, de acuerdo con el reporte.

Gómez señaló que previo a esto se tomó previsiones, por lo que el viernes el personal policial fue replegado de estas instalaciones para evitar que sean agredidos. Actualmente, San Julián no cuenta con presencia policial confirmó Gómez.

La autoridad también confirmó que, durante la intervención, seis uniformados resultaron heridos, cuatro por impactos de bala, uno de ellos está en terapia intensiva, y dos lesionados por pedradas de parte de los bloqueadores.

No se descarta una nueva intervención en la zona, de acuerdo con el reporte.