Un reportero evita un machetazo en medio del enfrentamiento en San Julián

Un reportero que transmitía en vivo los enfrentamientos registrados la mañana de este sábado en San Julián evitó ser alcanzado por un machetazo cuando cubría los incidentes en la carretera Santa Cruz–Trinidad. El hecho quedó registrado en la propia transmisión y posteriormente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a un joven que retrocedía junto a un grupo de personas en plena vía portando un palo y un machete. Mientras corría, se aproximó al equipo de transmisión del periodista y realizó un movimiento amenazante con el arma blanca, cambiándola de una mano a otra como si intentara asestar un golpe.

Ante la situación, el reportero reaccionó gritando: “¡Prensa, prensa, estamos en vivo, estamos en vivo, somos prensa!”, lo que aparentemente disuadió al agresor, quien continuó su recorrido levantando el machete en señal de resignación.

El video fue difundido por Radio Nirvana y muestra parte de los enfrentamientos entre presuntos integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista y grupos que mantenían el bloqueo en la carretera que conecta los departamentos de Santa Cruz y Beni.

La secuencia refleja momentos de tensión y violencia en el punto de conflicto.

Reportes preliminares difundidos en plataformas digitales describen una situación crítica en la zona. Habitantes denunciaron una intervención violenta en la que habrían participado grupos civiles, efectivos policiales y militares. También se reportó la existencia de personas heridas y hechos de vandalismo cuya autoría aún no fue establecida.

Según testimonios recogidos en el lugar, vecinos movilizados habrían acudido en apoyo a los bloqueadores, mientras que grupos de choque vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista fueron acusados de ingresar a viviendas particulares y provocar destrozos. Estas denuncias aún no cuentan con una confirmación oficial.

Los reportes también señalan una supuesta resistencia civil al operativo de desbloqueo y la participación de grupos calificados por algunos sectores como “parapoliciales”. La intervención permitió restablecer el paso de decenas de cisternas con destino a Trinidad, ciudad donde la escasez de combustible se agravó en los últimos días.

La intervención en San Julián constituye la primera acción de desbloqueo de gran magnitud ejecutada por el Gobierno en el día 37 de bloqueo de caminos, después de haber logrado previamente la normalización del tránsito de productos agrícolas desde Río Abajo hacia los principales mercados de abastecimiento de la ciudad de La Paz.