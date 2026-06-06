Videos muestran uso de armas en el enfrentamiento por desbloqueo en San Julián

A través de videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación en el lugar de desbloqueo en San Julián este sábado por la mañana se muestra a sujetos portando armas de fuego entre los bloqueadores y luego disparando contra los uniformados que pedían resguardarse a sus camaradas.

Además, en redes sociales, se ve a un hombre portando una escopeta mientras se desplaza en una motocicleta.

“Cuando nosotros realizamos esta actividad, uno de los servidores públicos policiales, específicamente de la UTOP, recibió un disparo de proyectil de arma de fuego que acertó a la altura de la cabeza y de manera inmediata fue evacuado en primera instancia a la ciudad de Santa Cruz, que en este momento ha sido internado en el Hospital 400 Camas”, dijo Gómez.

Incluso, del comandante departamental de Santa Cruz, Antonio, Gómez mostró el casco del uniformado en el que se evidencia que tiene un impacto de bala.

“La dirección realizará, obviamente, un trabajo balístico para poder determinar la dirección, y obviamente, identificar al autor de este de este de estos hechos, y poner a disposición de la autoridad competente”, acotó.