Sargento de la Armada Boliviana fallece en un enfrentamiento con contrabandistas en Oruro

La Armada Boliviana informó el fallecimiento del sargento Abraham Gutiérrez Mamani, quien perdió la vida en cumplimiento del deber durante una operación de Lucha Contra el Contrabando ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Andina, en el marco de las operaciones desarrolladas por el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.

Detalló que durante el operativo, las fuerzas desplegadas lograron interceptar tres vehículos vinculados a actividades de contrabando y aprehender a cuatro personas. Sin embargo, uno de los motorizados intentó darse a la fuga, registrándose un enfrentamiento armado en el que resultó gravemente herido el sargento Gutiérrez Mamani; que pese a los esfuerzos realizados para su evacuación y atención médica, falleció cuando era trasladado a la ciudad de Oruro.

“Este lamentable hecho refleja los riesgos que enfrentan diariamente los hombres y mujeres de la Armada Boliviana y de las Fuerzas Armadas en general en la lucha contra actividades ilícitas que afectan la economía y los intereses del Estado”, publicó la Armada.