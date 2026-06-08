Aprehenden a 2 gerentes de YPFB investigados por gasolina desestabilizada

La investigación por el denominado caso gasolina desestabilizada sumó este lunes la aprehensión de dos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): el gerente general de YPFB Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez, y el gerente comercial de YPFB, Nelson Alejandro Mendoza.

De acuerdo con el reporte, la Fiscalía y la Policía aprehendieron a Nelson Alejandro Mendoza, en La Paz, investigado dentro del proceso por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de carburantes, quien fue trasladado a dependencias policiales.

Mientras que Eddy Rolando Torrico fue aprehendido en Santa Cruz, en oficinas de la estatal, según el reporte.

Dentro de la investigación que hay en curso, a ambos ejecutivos se los sindica por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, de acuerdo con lo establecido en las respectivas órdenes de aprehensión.

Según la orden de aprehensión, el proceso es impulsado por la diputada opositora Lissa Claros (Alianza Libre) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El avance del caso continúa alcanzando a distintas instancias de la petrolera estatal, mientras la investigación busca establecer posibles responsabilidades en torno a la gestión y distribución de la gasolina desestabilizada que motivó las actuaciones fiscales y policiales.

Dentro del mismo caso, el gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto, ya fue enviado el sábado con detención preventiva al penal de Palmasola por seis meses.