Aprehenden al principal sospechoso de un feminicidio en Pucarita

La Policía localizó este lunes al principal sospecho de apuñalar y matar a una mujer en el barrio de Pucarita, en Cochabamba, según un reporte de Unitel.

El hecho se registró en la zona de Pucarita, luego que familiares denunciaran que una mujer había sido apuñalada y ahorcada por su cónyuge quien luego se dio a la fuga mientras la víctima terminó falleciendo en el lugar.

El sujeto había escapado con rumbo desconocido, sin embargo, efectivos policiales se movilizaron por diferentes sectores en buscar de dar con su paradero.

Finalmente, en horas de la madrugada de este lunes, el hombre fue localizado al interior de un alojamiento del municipio de Vinto, por lo que personal del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) procedió a aprehender.