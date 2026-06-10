Camión que llevaba maples de huevo volcó cuando intentaba llegar de Cochabamba a La Paz

Denuncian que un camión que llevaba una carga de huevo sufrió un accidente cuando intentaba llegar desde el departamento de Cochabamba a La Paz y terminó volcando tras buscar rutas alternas debido a los bloqueos que cumplen sectores que respaldan a la COB y a Evo Morales y piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según los datos, el conductor de este motorizado, decidió ir por caminos aledaños para intentar llegar hasta la Sede de Gobierno con su mercadería ya que las principales carreteras están obstaculizadas y no se puede circular.

De acuerdo a la denuncia enviada hasta el sector Yo Periodista de UNITEL, el camión estaba transitando por una ruta de tierra y, debido a las malas condiciones de la misma, este terminó volcando.

El siniestro se registró en la zona de Yacuncu, por Sarcobamba, donde el motorizado terminó volcado de costado dejando a su conductor herido y perdiendo gran parte de su mercadería.

Los maples de huevo que iban en el pequeño camión terminaron sobre la vía y totalmente destrozados, generando una pérdida casi total para este productor.

La situación se registra cuando el país inicia su jornada 41 de movilizaciones y, según los datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este miércoles se reportan 80 puntos de bloqueo en las carreteras y Cochabamba tiene la mayor cantidad.