Capturan a Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación Túpac Katari

Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari y uno de los principales dirigentes de los bloqueos de caminos, fue capturado este miércoles por la Policía durante los operativos realizados en inmediaciones de la Plaza Murillo, en el centro de La Paz.

Antes de partir en marcha desde la ciudad de El Alto, el dirigente afirmó que al Gobierno le quedan dos caminos: "la renuncia voluntaria o se va a ir con una convulsión".

Según reportes preliminares, Salazar fue interceptado en la calle Loayza y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. Horas antes había participado de las movilizaciones que llegaron al centro paceño.

Durante una entrevista brindada en La Paz, el ejecutivo también cuestionó a los legisladores por la aprobación de la ley que regula los estados de excepción y señaló que "un día el pueblo va juzgar a los asambleístas".

El dirigente se encontraba beneficiado por una acción de libertad emitida el 29 de mayo por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz, que dejó sin efecto una orden de aprehensión en su contra dentro de un proceso por terrorismo e instigación pública a delinquir.