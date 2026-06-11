Tragedia en el Titicaca: dos marinos y civiles fallecen en apoyo a afectados

Marinos de la Armada Boliviana y civiles fallecieron el martes en un siniestro acuático registrado en el lago Titicaca, mientras se realizaban labores de apoyo a personas afectadas por los bloqueos de caminos, informó ayer la institución naval.

Según un comunicado oficial, la Capitanía de Puerto Mayor Guaqui ejecutó el martes 9 de junio una operación de patrullaje lacustre en el sector Guaqui-Desaguadero, tras recibir denuncias sobre pesca ilegal en época de veda.

La Armada señaló que, una vez concluida la operación de control, personal naval brindó apoyo al corredor humanitario y procedió al traslado de ciudadanos afectados por los bloqueos.

Fuerte oleaje

Durante esa labor, la embarcación enfrentó condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por fuertes vientos y dificultades para la navegación, lo que derivó en un incidente que obligó a activar de manera inmediata operaciones de búsqueda y rescate.

Como resultado de los operativos, fue rescatado con vida el suboficial inicial Cristian Jesús Huanca Cruz. Sin embargo, fueron hallados sin vida el suboficial mayor Rolando Medardo Flores Arias y el suboficial inicial Miguel Ángel Iver Condori Mamani.

Asimismo, la Armada reportó la muerte de dos personas que hasta el momento del comunicado no han sido identificadas.

Los cuerpos de los efectivos navales fueron encontrados a 3,9 y 4,3 millas náuticas (5,5 y 7,4 kilómetros) de las orillas del municipio de Taraco, de acuerdo con la información oficial.

La institución informó que dispuso el inicio de investigaciones administrativas y operativas, en coordinación con las autoridades competentes, para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y determinar sus causas.

La Armada Boliviana expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y de las dos víctimas civiles, y exhortó a los sectores involucrados en los conflictos sociales a priorizar el diálogo para preservar la convivencia pacífica, la libre transitabilidad y el bienestar de la población.

Investigación

La institución naval dispuso el inicio de las investigaciones administrativas y operativas correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de establecer de manera objetiva las circunstancias en que se produjo el siniestro lacustre.

Víctimas

Los bloqueos de carreteras que se prolongan hace más de un mes en distintas regiones del país ya dejan al menos 13 personas fallecidas, entre pacientes sin atención médica, conductores varados y víctimas en rutas alternas. Según informes de la Defensoría, Ministerio de Salud y la Felcc.