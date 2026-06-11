Tragedia en el Titicaca: dos marinos y civiles fallecen en apoyo a afectados

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 11/06/2026 a las 8h40
ESCUCHA LA NOTICIA

Marinos de la Armada Boliviana y civiles fallecieron el martes en un siniestro acuático registrado en el lago Titicaca, mientras se realizaban labores de apoyo a personas afectadas por los bloqueos de caminos, informó ayer la institución naval.

Según un comunicado oficial, la Capitanía de Puerto Mayor Guaqui ejecutó el martes 9 de junio una operación de patrullaje lacustre en el sector Guaqui-Desaguadero, tras recibir denuncias sobre pesca ilegal en época de veda.

La Armada señaló que, una vez concluida la operación de control, personal naval brindó apoyo al corredor humanitario y procedió al traslado de ciudadanos afectados por los bloqueos.

Fuerte oleaje

Durante esa labor, la embarcación enfrentó condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por fuertes vientos y dificultades para la navegación, lo que derivó en un incidente que obligó a activar de manera inmediata operaciones de búsqueda y rescate.

Como resultado de los operativos, fue rescatado con vida el suboficial inicial Cristian Jesús Huanca Cruz. Sin embargo, fueron hallados sin vida el suboficial mayor Rolando Medardo Flores Arias y el suboficial inicial Miguel Ángel Iver Condori Mamani.

Asimismo, la Armada reportó la muerte de dos personas que hasta el momento del comunicado no han sido identificadas.

Los cuerpos de los efectivos navales fueron encontrados a 3,9 y 4,3 millas náuticas (5,5 y 7,4 kilómetros) de las orillas del municipio de Taraco, de acuerdo con la información oficial.

La institución informó que dispuso el inicio de investigaciones administrativas y operativas, en coordinación con las autoridades competentes, para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y determinar sus causas.

La Armada Boliviana expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y de las dos víctimas civiles, y exhortó a los sectores involucrados en los conflictos sociales a priorizar el diálogo para preservar la convivencia pacífica, la libre transitabilidad y el bienestar de la población.

Investigación

La institución naval dispuso el inicio de las investigaciones administrativas y operativas correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de establecer de manera objetiva las circunstancias en que se produjo el siniestro lacustre.

Víctimas

Los bloqueos de carreteras que se prolongan hace más de un mes en distintas regiones del país ya dejan al menos 13 personas fallecidas, entre pacientes sin atención médica, conductores varados y víctimas en rutas alternas. Según informes de la Defensoría, Ministerio de Salud y la Felcc.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Perú: voto extranjero aprieta más la disputa entre Fujimori y Sánchez
2
Evo aparece en la marcha en el trópico contra el gobierno de Paz
3
Caso “narcomaderas” provoca reacciones y acciones
4
Sucre y La Paz marchan contra bloqueo y suman pedidos de estado de excepción
5
Renata Arrien se despide de MasterChef Celebrity con humor y agradecimiento a sus seguidores

Más en Seguridad

10/06/2026
Caso “narcomaderas” provoca reacciones y acciones
El Ministro de Gobierno explicó la información que maneja su despacho, fiscales de Bolivia y Chile sostuvieron una reunión virtual de coordinación y...
Ver más
10/06/2026
Tragedia en el Titicaca: militares y civiles fallecen en operativo de apoyo a afectados por bloqueos
Efectivos de la Armada Boliviana y civiles fallecieron en un siniestro acuático registrado en el lago Titicaca, mientras se realizaban labores de apoyo a...
Ver más
Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari y uno de los principales dirigentes de los bloqueos de caminos, fue capturado este miércoles por la Policía durante los...
Ver más
10/06/2026
Capturan a Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación Túpac Katari
Denuncian que un camión que llevaba una carga de huevo sufrió un accidente cuando intentaba llegar desde el departamento de Cochabamba a La Paz y terminó volcando tras buscar rutas alternas debido a...
Ver más
10/06/2026
Camión que llevaba maples de huevo volcó cuando intentaba llegar de Cochabamba a La Paz
El hallazgo de más de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera detectados en puertos de Chile generó una polémica en Bolivia, con cuestionamientos sobre los controles antidroga,...
Ver más
10/06/2026
Piden explicaciones sobre droga incautada en puerto de Chile
Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota (Chile), afirmó en las últimas horas que la mayor parte de la droga impregnada en cargamentos de madera provenía del departamento de Pando.
Ver más
09/06/2026
Fiscalía de Chile: Droga impregnada en madera provenía principalmente de Pando
En Portada
10/06/2026 País
Marcha contra el Gobierno en La Paz termina con detenidos y repliegue de manifestantes
Duró cerca de cuatro horas y fue mucho menos masiva que las anteriores, a pesar de la presencia de campesinos de Oruro y Potosí, y cocaleros del Chapare.
vista
10/06/2026 Seguridad
Caso “narcomaderas” provoca reacciones y acciones
El Ministro de Gobierno explicó la información que maneja su despacho, fiscales de Bolivia y Chile sostuvieron una reunión virtual de coordinación y...
vista
10/06/2026 Economía
El pago del bono PEPE concluye en 9 días
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo explica en detalle los pasos que deben seguir quienes consideran que tienen derecho de cobrarlo.
vista
10/06/2026 Seguridad
Tragedia en el Titicaca: militares y civiles fallecen en operativo de apoyo a afectados por bloqueos
Efectivos de la Armada Boliviana y civiles fallecieron en un siniestro acuático registrado en el lago Titicaca, mientras se realizaban labores de apoyo a...
vista
10/06/2026 País
Paz: "No voy a dejar pasar al narcoterrorismo, sus días están contados"
El presidente Rodrigo Paz reafirmó este miércoles su llamado al diálogo para solucionar el conflicto que atraviesa Bolivia, sin embargo, enfatizó que no...
vista
10/06/2026 País
Evo a Paz: "Si me da garantías, voy a La Paz; si es machito que venga a Lauca Ñ"
Evo Morales desafió este miércoles al presidente Rodrigo Paz a reunirse, ya sea en La Paz brindándole garantías o en el Trópico de Cochabamba.
vista
Actualidad
Marinos de la Armada Boliviana y civiles fallecieron el martes en un siniestro acuático registrado en el lago Titicaca...
Ver más
11/06/2026 Seguridad
Tragedia en el Titicaca: dos marinos y civiles fallecen en apoyo a afectados
En menos de cinco horas, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta se echó para atrás y rectificó el auto en el...
Ver más
11/06/2026 Mundo
Fracasa inusual intento de suspender a Petro a días de las elecciones
Un habitante de Cocapata, Cochabamba, declaró que dirigentes de su zona amenazan amenazan a la gente con multas y...
Ver más
10/06/2026 País
Denuncian presiones hostiles a campesinos para que bloqueen vías
El Ministro de Gobierno explicó la información que maneja su despacho, fiscales de Bolivia y Chile sostuvieron una...
Ver más
10/06/2026 Seguridad
Caso “narcomaderas” provoca reacciones y acciones
Deportes
La Selección Nacional de fútbol se enfrentará hoy con Argelia en un partido de entrenamiento que se disputará desde las...
Ver más
10/06/2026 Fútbol
Argelia y Bolivia juegan hoy en Kansas City desde las 20:00 a puertas cerradas y sin medios
A un día del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el balón....
Ver más
10/06/2026 Fútbol
mundial 2026 Cuenta regresiva: méxico y sudáfrica abren la cita
Gracias a la brillante actuación que tuvo en Roland Garros, el Grand Slam francés que finalizó el fin de semana...
Ver más
09/06/2026 Tenis
¡Juan Carlos Prado se convierte en el número uno de Bolivia!
A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el...
Ver más
09/06/2026 Fútbol
Cuenta regresiva para el Mundial 2026: del adolescente que persigue un sueño al veterano que desafía al tiempo
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
Doble Click
El cine nacional vive un momento trascendental. ‘La Hija Cóndor’, largometraje del director cochabambino Álvaro Olmos...
Ver más
10/06/2026 Cultura
“La hija cóndor” se erige como el filme boliviano más visto en la última década
El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante...
Ver más
09/06/2026 Cultura
Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari
Actividades culturales para todos los gustos presenta la cartelera cochabambina para la semana 24 del año. NOVA...
Ver más
08/06/2026 Cultura
Semana 24: Una agenda cultural diversa y entretenida
Hay canciones que acompañan una Copa del Mundo y desaparecen con el último pitazo. Otras sobreviven a los años, a las...
Ver más
08/06/2026 Cultura
De “Waka Waka” a “Dai Dai”, la historia de Shakira en las Copas Mundiales de fútbol