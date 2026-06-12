Denuncian quema de patrulla policial de la Felcv en El Alto; liberan a uniformados

Una turba retuvo este viernes en un punto de bloqueo instalado en la zona de San Felipe de Seque, en la ciudad de El Alto, a una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Mujer (Felcv), para luego quemar el motorizado, según un reporte de la red Unitel.

De acuerdo con el reporte, los uniformados fueron interceptados cuando se desplazaban en una patrulla y fueron obligados a descender del motorizado y posteriormente despojados de sus uniformes, que fueron quemados por los bloqueadores. Luego, se quemó el vehículo patrullero de la Felcv.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de la Policía sobre lo ocurrido.

El hecho se produjo en medio de las medidas de presión que persisten en distintos puntos del país desde hace 43 días.