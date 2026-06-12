Detienen a una persona con Bs 1 millón en ambulancia de Puerto Villarroel

De acuerdo con las primeras investigaciones, el dinero fue retirado de un banco de la ciudad e Cochabamba y las personas llegaron desde el municipio de Puerto Villarroel, en el trópico, en una ambulancia pública atravesando de esta forma los puntos de bloqueo que se han instalado en este sector desde hace más de 20 días, según un reporte de Unitel.

En la intervención policial se logró la detención de una persona que portaba el dinero cuando circulaba por una céntrica plaza de la ciudad del valle después de haber retirado Bs 1 millón de una entidad bancaria.

Asimismo, la información refleja que el detenido fue interceptado cuando abordaba la ambulancia junto a otras seis personas.

La intervención policial se produjo poco después de que el grupo realizara el retiro del dinero de la institución financiera.

Según las investigaciones preliminares, la Policía activó un operativo de Inteligencia tras recibir una denuncia relacionada con el movimiento de la suma económica.

El caso adquiere relevancia en medio del conflicto que atraviesa el país por los bloqueos de carreteras y las movilizaciones que se mantienen desde hace 42 días.

Sin embargo, la hipótesis de que los recursos económicos podrían haber tenido como destino el sostenimiento de los bloqueos todavía no fue oficializada.