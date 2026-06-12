Felcc y Fiscalía abren investigación sobre madera en Viru Viru

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) activaron ayer una investigación en el aeropuerto internacional Viru Viru luego de que se tomaran muestras de un cargamento de una tonelada de madera de roble que tenía como destino Miami, Estados Unidos, y que es sometido a análisis para determinar si contiene sustancias controladas, según El Deber.

La fiscal Mirtha Mejía confirmó que se realizó una inspección en la terminal aérea y que las muestras recolectadas fueron remitidas a laboratorios especializados para establecer la composición del material observado durante los controles antidroga.

“Se ha sacado pruebas correspondientes para remitir a laboratorio”, señaló la representante del Ministerio Público al ser consultada sobre el operativo desarrollado en la zona de carga del aeropuerto cruceño.

El director general de la Felcn, Franz William Cabrera, confirmó a El Deber que el cargamento de una tonelada de marcos y puertas de madera fue secuestrado en el sector de carga del aeropuerto Viru Viru.

Según explicó la autoridad policial, la intervención se inició a partir de un informe policial y de las investigaciones de la Fiscalía de Chile que señalan que la empresa propietaria del cargamento intervenido en Viru Viru es una de las 15 que envió maderas con droga que fueron incautadas en Chile.

El cargamento llegó a Viru Viru la noche del miércoles para ser embarcado en un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos, de la empresa Boliviana de Aviación (BoA). Sin embargo, durante la inspección de seguridad, los canes antidroga de la unidad de Seguridad de la Aviación Civil habrían marcado la carga sentándose sobre los paquetes de madera, una señal que normalmente activa protocolos de verificación adicionales.

Ante la alerta de los perros, personal de aviación impidió que la mercancía fuera cargada a la aeronave hacia EEUU.