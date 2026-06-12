Fiscalía investiga en 5 departamentos casos de madera con droga

Seguridad
ABI
Publicado el 12/06/2026 a las 22h11
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El Ministerio Público está investigando en cinco departamentos los casos de madera impregnada de droga detectados en cargamentos hallados en Chile y en otro operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

En un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó que se desarrollan diversos actuados investigativos en Cochabamba, Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz, a través de sus unidades especializadas.

Además, la Fiscalía remarcó que realiza una coordinación técnica y operativa con sus pares de Chile con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados e identificar a todos los posibles autores, cómplices, partícipes y encubridores.

“En ese marco, se conformaron comisiones de fiscales para ambos casos y se ejecutan de manera permanente acciones investigativas, como allanamientos, secuestro de evidencias e indicios, requerimientos y otras diligencias previstas por la normativa vigente”, señala el documento.

Con la finalidad de no entorpecer el desarrollo de las investigaciones en curso y con el compromiso de proporcionar a la población información responsable, la Fiscalía anunció que brindará mayores detalles una vez que se registren avances en ambos casos.

La madera impregnada con sustancias controladas detectada en Chile estaba en contenedores en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio. Los indicios señalan que parte de la carga habría salido de Bolivia y tenía como destino final Europa, Estados Unidos y Oceanía.

En total, se cuantificaron al menos 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina impregnadas en madera, almacenadas en 45 contenedores.

Con relación al segundo caso, registrado en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, cerca de una tonelada de madera impregnada con sustancias controladas pretendía ser enviada a Miami, Estados Unidos.

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