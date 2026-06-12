Tuto y Lara rechazan invitación para investigar sobre el caso narcomaderas

El expresidente y líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, rechazaron, por separado, la invitación del Gobierno para investigar sobre el caso narcomaderas.

Quiroga también cuestionó el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por extender la invitación al expresidente Evo Morales para que forme parte de la comisión internacional que verificará e investigará el caso de la droga hallada en cargamentos de madera en Chile.

La polémica surgió después de que el ministro Oviedo, anunciara la conformación de la comisión de verificación internacional para acompañar las pesquisas sobre las más de 100 toneladas de drogas detectadas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia y decomisadas en Chile.

“El presidente manda al ministro a invitarme a mí, junto con Evo Morales, a ser parte de una comisión de investigación de narcotráfico. ¿A quién más? ¿A la hermana de Marset? ¿Al jefe de PCC? ¿Al hijo del Chapo Guzmán? ¿En serio? Yo con el señor Evo Morales en el tema de narcotráfico, una sola cosa: lo tomo preso y lo extradito”, ironizó Quiroga.

El líder de Libre consideró inadmisible que se convoque al líder cocalero en un tema vinculado al narcotráfico y apuntó que, en lugar de integrarlo a una instancia de investigación, debería responder ante la justicia y no quedar en la impunidad. “Los que manchan a Bolivia son los corruptos, los cómplices que permiten que esto pase una y otra vez. Y la técnica es que venga un pez menor o una diputada menor (en referencia a Laura Rojas por el caso maletas)”, expresó. “Nunca llegan a fondo a quiénes son los cabecillas”, sostuvo Quiroga.

Lara

En tanto, Lara, rechazó también a Oviedo y afirmó que lo acontecido demuestra que fracasó la política de Estado en la lucha contra el narcotráfico.

Lara rechazó la invitación del Ministro y afirmó que el país no necesita “más delegaciones ni viajes para aparentar acción”, sino que espera “verdad, responsabilidad y resultados” a través de investigaciones realizadas en el territorio nacional.

“La droga salió de Bolivia y eso obliga a responder al país sin excusas. ¿Qué empresas están involucradas en el envío de droga camuflada en madera?, ¿quiénes falleron en los controles?, ¿quiénes dieron cobertura?”, cuestionó ayer el vicepresidente ante la invitación del ministro de Gobierno..