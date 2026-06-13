Hallan muerto al dirigente secuestrado en Yapacaní; fue acribillado

El dirigente Édgar P.S,, que fue secuetrado el pasado jueves en su casa en San Germán de Yapacaní, en Santa Cruz, fue hallado la madrugada del sábado sin vida en el Parque Nacional Amboró con cinco impactos de bala a pesar de la búsqueda que desplegó la Policía.

Antes de este hecho, se conoció la denuncia del secuestro de Édgar P. S., quien fue sacado de su domicilio en la comunidad de San Germán.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se registró la noche del jueves y fue reportado ante las autoridades policiales, que han ejecutado operativos para dar con el paradero del hombre.

El grupo obligó a la víctima a subir a un vehículo y posteriormente se dirigió con rumbo desconocido.

Según datos extraoficiales, la víctima habría recibido al menos cinco impactos de bala antes de que su cuerpo fuera abandonado en una calle cerca al Parque Nacional Amboró.

Tras el hecho, efectivos policiales trasladaron el cuerpo a la morgue del Hospital de Segundo Nivel de Yapacaní, donde se realizará la autopsia, según un reporte de Unitel

El examen forense permitirá establecer la causa de la muerte, la data del fallecimiento y el número exacto de impactos de proyectil.

Hasta las 09:30, la Policía aún no brindó un reporte oficial sobre las circunstancias del hecho.