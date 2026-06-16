Dan detención preventiva a acusado de violación; sospechan de más víctimas

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, María René Morales informó ayer que un sujeto, acusado de captar y agredir sexualmente a adolescentes fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra, tras su audiencia de medidas cautelares.

El acusado, Alberto G., fue capturado el pasado sábado, apenas unas horas antes de que lograra salir del país con rumbo a Chile, según reporte de Red Uno.

La abogada de la víctima, Pamela Caballero, dijo que “luego de su confesión se puede afirmar que se trata de un depredador sexual, con al menos 10 niños vejados por este hombre. Posteriormente, al hecho sexual, les mandaba videos de lo que él mismo grababa sin consentimiento de los menores para tenerlos coaccionados”.

Un familiar de la víctima relató que el acusado usaba aplicaciones de citas y redes sociales para captar a los adolescentes y se hacía pasar por menor de edad. Tiene 34 años.

Más denuncias

Morales señaló que existe una denuncia formal por parte de un adolescente de 14 años, aunque las investigaciones y el análisis de dispositivos electrónicos permitieron identificar a otras posibles víctimas, por lo que se espera que en las próximas horas se oficialicen nuevas denuncias.

Asimismo, la autoridad indicó que el investigado cuenta con otro proceso en el municipio de Vinto por el delito de corrupción de menores.

Grabación

La investigación formal se activó a raíz de la denuncia de un adolescente de 14 años. Según los antecedentes, el agresor grabó el vejamen sexual y posteriormente envió el video a la víctima para amenazarla y evitar que contara lo sucedido.

Confesión

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción acumulados logrando incluso la confesión del propio imputado. Sin embargo, los argumentos del agresor causaron indignación entre las partes acusadoras.

“Hemos sacado de circulación a este depredador sexual. Ha sido enviado al penal de El Abra por haberse tenido los suficientes elementos [...], incluso su confesión en la audiencia indicando que sí había suscitado el hecho, pero que él ‘no había escuchado que la víctima no hubiese querido’. Un hecho totalmente deplorable”, lamentó la abogada de la víctima.