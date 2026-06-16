Incautan en Brasil cocaína boliviana con escolta satelital

Un amplio operativo integrado, en el que participaron fuerzas de seguridad estatales y federales, resultó en la incautación de 248 kilogramos de pasta base de cocaína la tarde de este lunes, informa un despacho del diario Cáceres, del estado brasileño de Mato Grosso.

La droga, procedente de Bolivia, era transportada en un convoy de dos vehículos. Uno de ellos funcionaba como apoyo táctico y estaba equipado con un kit de internet satelital Starlink para monitorear y evadir los controles policiales.

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron arrestadas en el acto. La operación causó una pérdida estimada de 4.513.000 reales, unos 6.136.349 bolivianos, a la estructura financiera del crimen organizado.

La captura ocurrió alrededor de las 14:30, durante el desarrollo de los operativos ‘Protector de Fronteras’ y ‘Brasil Contra el Crimen Organizado’. Agentes del Grupo Especial de Seguridad de Fronteras (Gefron) recibieron informes de inteligencia de la Policía Federal que indicaban que dos vehículos con placas sospechosas habían cruzado la frontera (desde Bolvia) con una carga importante de alcaloides.

Con las coordenadas, equipos de la Fuerza Táctica del Comando Regional XII, oficiales de la Policía Federal y soldados del Ejército Brasileño instalaron una barrera de contención en la carretera. En cuestión de minutos los objetivos fueron localizados y detenidos: un Fiat Palio Adventure plateado y un Volkswagen Gol gris.

Dispositivo Starlink

Durante una minuciosa inspección del Fiat Palio Adventure, los agentes fronterizos localizaron un dispositivo de comunicación satelital Starlink instalado y en funcionamiento en el vehículo.

Según el informe de Gefron, los delincuentes utilizaban la conexión de alta velocidad en caminos de tierra –zonas que históricamente sufren de falta de señal móvil– para monitorear el tráfico en tiempo real, recibir alertas de vigías sobre controles de carretera y coordinar el movimiento del vehículo que transportaba la carga ilícita.

En el registro del segundo vehículo, un VW Gol, los policías encontraron paquetes que contenían 240 bloques prensados de pasta base de cocaína, con un peso total de 248 kilogramos.

Los sospechosos fueron arrestados por narcotráfico y conspiración para traficar con drogas y fueron trasladados, junto con los vehículos y las pastillas, a la Comisaría de la Policía Federal en Cáceres para la formalización de la detención internacional.

(Con información del sitio brasileño Caceresnoticias.com)