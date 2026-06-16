En un vídeo, encapuchados armados amenazan a Paz y exigen su renuncia

Un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego en mano difundió un video en el que amenazan al presidente Rodrigo Paz, exigiendo su renuncia y advirtiendo sobre posibles consecuencias si no deja el cargo.

“Rodrigo Paz nos ha llamado vándalos, narcotraficantes. Los narcotraficantes son ustedes que exportan toneladas de droga a los Estados Unidos en complicidad con la DEA (Administración para el Control de Drogas)”, afirmó un hombre encapuchado.

Asimismo, sostuvo que los terroristas son el Gobierno por enviar a militares y policías para “asesinar a nuestros compatriotas que protestan y marchan pidiendo tu renuncia”, manifestó.

El sujeto también se dirigió a los policiales y militares, a quienes advirtió que podrían convertirse en objetivos si intervienen contra las movilizaciones.

Por último, el encapuchado amenazó al mandatario. “Señor Rodrigo, incapaz, es momento de que renuncie o no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar. Nosotros luchamos por la patria”, concluyó.