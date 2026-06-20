"Si se tiene que ingresar, se va a ingresar": Oviedo advierte intervención en el trópico

Seguridad
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Publicado el 20/06/2026 a las 13h11
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Tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el estado de excepción, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que las personas que generaron violencia durante las últimas semanas fueron enviadas y financiadas por Evo Morales. Además, afirmó que, si "es necesario intervenir el trópico, se va a intervenir".

Luego de varios operativos de desbloqueo, la autoridad afirmó que la población está ayudando a limpiar los escombros de las vías, lo que, a su criterio, demostraría que las personas que causaron destrozos serían enviadas desde el Chapare.

"El vandalismo, la violencia, el asalto y la quema de la subalcaldía del distrito ocho de El Alto; la agresión y el destrozo que sufrieron las casas de algunos dirigentes, todo ha sido hecho por gente del Chapare, ha sido hecho por gente enviada por Evo Morales. Ha sido la gente que hemos capturado llevando dinero para alimentar los bloqueos, la violencia y el vandalismo", señaló Oviedo.

Al respecto, señaló que todas las personas responsables de los perjuicios ocasionados a la ciudadanía tendrán todo el peso de la ley y remarcó que el estado de excepción tiene alcance nacional, por lo que no dudarán en intervenir el Chapare si fuera necesario.

"Es un mensaje muy claro que quiero mandar, porque los bolivianos no podemos seguir secuestrados por una banda de malechores financiados desde el trópico para causar destrozos (...). El decreto de excepción tiene alcance nacional, lo que quiere decir que, si se va a intervenir el trópico, se va a intervenir; si se tiene que ingresar, se va a ingresar", advirtió la autoridad.

 

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