En medio de la escasez, surgen estafas por QR en la adquisición de alimentos

Seguridad
La Prensa
Publicado el 21/06/2026 a las 10h51
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“Ya no hagan fila. Ya eliminaron su cuenta.  La estafadora es Justina Verónica C. G., ella nos engañó”, protestó una mujer, quien junto a unas mil personas fueron estafadas, ya que adelantaron 10 bolivianos, con pagos por QR, para reservar un maple de huevos que nunca les fue entregado. Sucedió a la altura de La Cruz Papal, de El Alto. Sucedió la mañana del pasado martes 2. Pocos metros más allá de este grupo, otros ciudadanos protestaban porque nunca les entregaron pollos, por los que pagaron 35 bolivianos por kilo. Y es que el desabastecimiento de alimentos provocado por los bloqueos de carreteras que afectó principalmente a La Paz y El Alto derivó en un fraude masivo que golpea a muchas familias.

Cientos de productos básicos se ofrecieron por las plataformas de TikTok y Marketplace de Facebook. Los precios iban desde los más económicos hasta los elevados. El pollo también se ofrece desde los 13 Bs por kilo hasta pollos enteros en 135.   Además, se observaron ofertas de carne de res desde 35, 75 y 100 bolivianos por kilo. Por otro lado, existen ofertas de carne de cerdo, pescado e incluso chorizos. Se ven anuncios que optaron por no poner precio.  De acuerdo con los testimonios de las personas en el lugar, la convocatoria se realizó bajo la promesa de aliviar la economía del hogar mediante la venta directa del productor al consumidor. Esta modalidad buscaba evitar la intermediación y el incremento de costos que actualmente afecta a los principales centros de abastecimiento popular de las ciudades de La Paz y El Alto.

Por TikTok

Aquel día, muchos de los presentes aseguraron haber realizado sus depósitos bancarios con varios días de anticipación, confiaron en los canales oficiales de comunicación de los organizadores. La falta de información clara, horarios de entrega y logística de distribución generó malestar y confusión en los asistentes que llegaron desde horas del amanecer.

La Cruz Papal, en El Alto, se vio parcialmente congestionada debido a la fila de personas que se extendía por varias cuadras. Familias enteras,incluidos adultos mayores, permanecieron de pie con bolsas y canastas, listos para transportar los alimentos prometidos. “Muchos han depositado es una cuenta de Yape, y las cuentas están borradas, ya no está en TikTok. Es estafa”, mencionó visiblemente entristecida otra víctima.

Las investigaciones y testimonios de los afectados confirmaron que el fraude fue orquestado a través de una cuenta de TikTok que operaba bajo el nombre de “Justi”.  Por este perfil digital, los delincuentes captaron masivamente a las víctimas y se aprovecharon de la escasez de alimentos provocada por los bloqueos, ofrecieron los maples a tan solo 35 Bs. Sin embargo, una vez que recolectaron el dinero de los depósitos, los estafadores borraron la cuenta por completo y desaparecieron sin dejar rastro. Los afectados se presentaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto para sentar las denuncias correspondientes. Se iniciaron las investigaciones preliminares para rastrear a los titulares de las cuentas bancarias y los números telefónicos utilizados para cometer el engaño “No va a llegar nada, cómo en estos momentos pueden hacer esto, que gente tan malvada”, protestó otra mujer mientras se alejaba de la fila.

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