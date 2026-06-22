Policía y FFAA activan operativo para despejar la vía entre Cochabamba con el occidente

Un contingente de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas activó desde la madrugada de este lunes un operativo para despejar los tramos que todavía permanecen bloqueados en la ruta que conecta al departamento de Cochabamba con el occidente del país.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto, informó al canal estatal que las labores comenzaron en el sector de Confital, con el objetivo de habilitar la carretera hacia Oruro y restablecer el tránsito vehicular.

“A partir de hoy vamos a dar la sostenibilidad en la carretera Cochabamba – Oruro. Estamos ingresando con un fuerte contingente de policías y militares”, confirmó.

El fin de semana, el jefe policial recordó que las fuerzas del orden logaron intervenir y liberar los sectores de Llavini y Sayari, pese a los momentos de tensión y resistencia de algunos sectores sociales que trataron de reactivar los bloqueos.

En Cochabamba todavía persisten algunos puntos de bloqueo en rutas que conectan Santa Cruz con el occidente, lo que impide la libre circulación de vehículos.

El trabajo de despeje de las carreteras se cumple en el marco del Decreto Supremo 5636, que establece el estado de excepción en Bolivia, aprobado por el gabinete ministerial y ratificado el 21 de junio por la Asamblea Legislativa Plurinacional.