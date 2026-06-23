Policía detiene a exministra de Culturas de Morales

Seguridad
OXÍGENO
Publicado el 23/06/2026 a las 19h04
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La Policía detuvo este martes a Wilma Alanoca, exministra de Culturas del Gobierno de Evo Morales, cuando se encontraba en la plaza Murillo. Según se explicó, el accionar fue por "fines investigativos".

Según reportes, una mujer presuntamente agente de civil encaró a Alanoca y, junto con efectivos de seguridad procedió a conducirla a un vehículo.

"Sin más ni más ha venido esta policía, que no se ha querido identificar, cinco policías en realidad, para decirme: "con fines investigativos tiene que ir a la Felcc'", señaló la exministra.

Alanoca contó a la radio cocalera RKC que llegó a la plaza Murillo de la ciudad de La Paz para brindar una rueda de prensa sobre una denuncia y en ese momento fue interceptada por un grupo de agentes policiales.

"No hay ninguna orden de aprehensión en absoluto", señaló la también exministra de Cultura del último Gobierno de Evo Morales.

Alanoca es una de las exautoridades que de manera frecuente sale ante los medios de comunicación en defensa del expresidente Morales y las organizaciones que lo respaldan.

De hecho, en las últimas elecciones generales fue presentada como la candidata a la vicepresidencia en la frustrada candidatura del líder cocalero.

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