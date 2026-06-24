Policía chilena frustra intento de secuestro de boliviana en Valparaíso

Una joven boliviana fue víctima de un presunto intento de secuestro en inmediaciones de la terminal de Valparaíso, Chile, donde fue forzada por varios individuos a subir a un vehículo. La intervención oportuna de la Policía permitió evitar que el hecho se concrete y rescatar a la afectada.

El subteniente de Servicios de la Prefectura de Valparaíso, Daniel Guzmán, informó que el hecho fue alertado por testigos que presenciaron el momento en que la joven era obligada a ingresar a una camioneta. Según imágenes difundidas del caso, la víctima, de contextura delgada y con una mochila, opuso resistencia ante los agresores, pero finalmente fue arrastrada e introducida al motorizado.

De acuerdo con el reporte del sitio Quilpué On Line, el caso es investigado como un intento de secuestro. Guzmán explicó que la alerta inmediata de los testigos permitió que efectivos policiales realicen el seguimiento del vehículo hasta ubicarlo y rescatar a la joven.

Según el informe policial, la víctima había llegado a Chile para visitar a su madre. Tras el operativo, fue encontrada en buen estado de salud y brindó información a los investigadores con el objetivo de aportar datos que permitan identificar y localizar a los demás involucrados.

El subteniente señaló que los presuntos responsables lograron escapar inicialmente; sin embargo, tras las labores investigativas, uno de los sospechosos fue detenido en el entretecho de una vivienda.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar por qué la joven fue abordada e introducida por la fuerza al vehículo.