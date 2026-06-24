Viceministro vincula a Wilma Alanoca con los conflictos y la "organización criminal" de Evo

Tras la detención de la exministra Wilma Alanoca, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que la misma tendría una participación importante en el conflicto de los bloqueos y la "organización criminal" de Evo Morales.

Paredes aseveró que el caso de Alanoca está en manos del Ministerio Público y se han presentado las pruebas de la labor que ha tenido en todo este conflicto.

"Hay una actitud muy importante en toda la organización criminal dirigida por Evo Morales, donde Wilma Alamoca ha jugado un papel muy importante en los conflictos", dijo la autoridad.

Alanoca fue capturada por la Policía el martes en la plaza Murillo. Fue conducida a instancias de la fuerza anticrimen, mientras su defensa legal denunciaba que no tenía orden de aprehensión y que su detención era ilegal.

Paredes recalcó que "ese tema está en investigación y se están evaluando las pruebas en el Ministerio Público".

Alanoca integra el ala evista y debía ser la candidata a vicepresidenta de Evo Pueblo, acompañando a Evo Morales, sin embargo, no lograron una sigla para postularse en las elecciones de 2025.

El ala evista fue parte de los bloqueos que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que tuvieron su epicentro en El Alto, ciudad de la que Alanoca fue concejal.