Caso Zapatero: Presentan denuncia en Bolivia contra 10 exautoridades por 7 delitos

El abogado Cristian Mina informó a Urgente.bo que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado Boliviano contra diez personas, entre ellas exautoridades del Gobierno de Luis Arce, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y representantes vinculados al Grupo Gloria, por el caso Fancesa-Soboce y el pago de Bs 744 millones.

Mina explicó que la denuncia alcanza al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero; el expresidente Luis Arce; el exministro de Justicia César Siles; el exprocurador Ricardo Condori Tola; la exviceministra María del Carmen Almendras; la secretaria de Zapatero, María Gertrudis; la directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria Perú, Ana María Ospina; y representantes de la empresa Focus Social Research, con sede en Lima.

Asimismo, Mina señaló que la acusación se sustenta en siete delitos, que tienen relación a los actuarios realizados como el tráfico de influencias, estipulado en el artículo 146; uso indebido de influencias del artículo 56; cohecho activo internacional del artículo 158; resoluciones contra la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes del artículo 153; incumplimiento de deberes del artículo 154; prevaricato del artículo 173 y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados del artículo 174 del Código Penal de Bolivia.

El abogado aseguró que la denuncia se basa en información obtenida de una investigación desarrollada en España, que indagan supuestos vínculos entre Rodríguez Zapatero y empresas privadas interesadas en influir en decisiones judiciales y administrativas en Bolivia.

De acuerdo con la denuncia, el exmandatario español habría sido contratado para realizar gestiones ante autoridades bolivianas con el objetivo de favorecer al Grupo Gloria en un litigio relacionado con la empresa Fancesa-Soboce.

"José Luis Rodríguez Zapatero fue contratado para hacer ´lobby´ y generar reuniones con las autoridades del Gobierno de Luis Arce Catacora, con el efecto de que estas autoridades puedan señalar la baja de un auto supremo que determinara el pago de 744 millones de bolivianos en favor de Fancesa", relató el jurista.

De igual forma, indicó que una de las pruebas de la denuncia son las conversaciones filtradas del WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, durante investigaciones realizadas por la Audiencia Nacional de España.

Por último, Mina indicó que el Ministerio Público evaluará la denuncia y solicitará la cooperación de España para acceder a la documentación y evidencias desarrolladas en ese país.

Por su parte, Mina informó que la Procuraduría General del Estado también tendría competencia para intervenir debido a que el caso involucra intereses de entidades públicas bolivianas.