Chat de Zapatero en caso de uso de influencias: "hay que hablar con el presidente de Bolivia"

Una investigación de la Policía de España contiene chats entre el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, en los cuales se habla en mayo de 2025 de gestiones para hablar con el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce. Se sospecha que el exmandatario europeo usó sus influencias con las autoridades bolivianas para favorecer a un conglomerado peruano en un litigio multimillonario en el país.

Según la investigación replicada por Europa Press, en fecha el 4 de mayo de 2025, Zapatero escribió a su secretaria: "Buenos días. Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia", a lo que Alcázar replica: "Ahora escribo a la jefa secretaria Arce".

De acuerdo con esta versión, horas más tarde la secretaria preguntó a Zapatero: "¿En una hora podrías con Arce?" y éste respondió que "Siiiii". La colaboradora de Zapatero se lamentó de que la secretaria de Arce "no responda" y éste respondió que "eso no es extraño".

Una hora más tarde, la secretaria de Zapatero confirmó que había realizado la gestión: "Por favor, llama a esta mujer, es de la confianza de Arce y te lo pasa. Está esperando tu llamada". Y Zapatero resolvió: "Perfecto!!", reportó Europa Press.

En este caso, se acusa a Zapatero por recibir 200 mil euros como pago, para intermediar ante el Gobierno de Bolivia a favor del conglomerado peruano Gloria. El exmandatario español es conocido por sus relaciones estrechas con los políticos de izquierda en Latinoamérica.

El conglomerado Gloria es dueño de la empresa cementera en Bolivia, Soboce, la cual tiene un litigio por más de 100 millones de dólares que le reclama la chuquisaqueña Fancesa.

Fancesa había ganado el juicio para recibir el pago de Soboce por compensación debido a competencia desleal, pero a finales de mayo de 2025 una Sala Constitucional de La Paz revirtió esa decisión.

Según la investigación, Zapatero fue contactado por la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, y el exmandatario español tuvo reuniones con Arce y varios de sus ministros.