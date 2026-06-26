Landau, alto funcionario de EEUU, admite que investigan a Morales

El vicecanciller de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, reveló que Evo Morales estaría siendo investigado, aunque evitó dar detalles al respecto.

“Hay muchas cosas que se están investigando, obviamente esas cosas no podemos estar hablando públicamente sobre ellas”, dijo Landau en entrevista con La Derecha Diario, al ser consultado si su Gobierno investiga o pedirá la extradición de Evo Morales.

El funcionario norteamericano se pronunció a tiempo de asistir a la Asamblea General de la OEA en Panamá, donde también patrocinó una reunión entre los países aliados de Estados Unidos en apoyo al Gobierno de Bolivia, frente a los bloqueos e intento de derrocamiento.

“Estamos aquí para apoyar al gobierno democrático y legítimo de Bolivia. Eso es lo importante para este momento”, enfatizó Landau.

Morales tiene una orden de aprehensión por el delito de trata de una menor de edad en Bolivia, sin embargo, sus detractores tienen la esperanza de que Estados Unidos active un proceso en su contra y ordene su detención,

Loza defiende a Evo

En tanto, Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, se refirió ayer a las versiones que surgieron sobre una posible extradición de Morales a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Loza resaltó que nunca se probó “ningún hecho de narcotráfico” al exmandatario y afirmó que se busca culpar a “terceras personas”.

“Es el mismo viejo discurso que al hermano Evo vienen persiguiendo desde los años 80. Nunca le probaron un solo hecho de narcotráfico, nunca le probaron ni un solo hecho de corrupción, siempre fue una persecución política”, dijo Loza en conferencia de prensa.

Loza sostuvo que “la DEA sabe, el Gobierno sabe de quién es más de 50 toneladas de droga en madera que apareció en Brasil. Lamentablemente, el Estado quiere distraernos culpando a terceras personas cuando nada tienen que ver con cosas ilícitas”, dijo Loza.