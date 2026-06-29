TSJ ratifica fallo contra Soboce a favor de Fancesa

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado el recurso de casación presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y ratificó el auto de vista que confirmó la sentencia que obliga a esa empresa pagar Bs 744.315.432 a la Fábrica Nacional de cemento S.A. (Fancesa) por incurrir en competencia desleal. La resolución también impone costas y costos a la empresa demandada.

El nuevo fallo fue dictado el 26 de junio de 2026 en cumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales José Rodolfo Sáenz Paz y René Delgado, que dejó sin efecto el anterior Auto Supremo 059/2025 y ordenó al máximo tribunal emitir una nueva resolución con mayor fundamentación sobre los agravios expuestos por Soboce.

En la nueva resolución, el TSJ concluye que ninguno de los agravios planteados por Soboce resultó evidente, por lo que mantiene firme la sentencia que dispone el pago de Bs 744.315.432 por los daños ocasionados a Fancesa como consecuencia de actos de competencia desleal.

Entre otros aspectos, sostiene que la excepción de prescripción fue presentada de manera extemporánea, que no existieron errores que justifiquen anular el proceso y que los cuestionamientos a la valoración de la prueba pericial carecen de sustento suficiente. Asimismo, considera legítima la participación de las instituciones copropietarias de Fancesa dentro del proceso.

La resolución judicial se conoce mientras el Consejo de la Magistratura anunció una revisión disciplinaria de la actuación de los administradores de justicia que intervinieron en este caso, luego de las revelaciones sobre una presunta red de tráfico de influencias que involucra al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y a exautoridades bolivianas.

El presidente de esa institución, Carlos Spencer, aclaró que la revisión no alcanzará el contenido del fallo judicial, sino únicamente la actuación de los operadores de justicia que participaron en el proceso.

Itinerario del presunto tráfico de influencias

El 4 de mayo de 2025, Rodríguez Zapatero concretó una conversación con el entonces presidente Luis Arce. Veinteséis días después, la Sala Constitucional Segunda de La Paz declaró procedente el amparo de Soboce y suspendió temporalmente la ejecución del fallo que ordenaba el pago de Bs 744 millones a Fancesa.

La periodista Germaine Barriga Velarde, de Visión 360, retraza el itinerario del presunto tráfico de influencias del político español con autoridades en funciones del Gobierno de Bolivia: Luis Arce, presidente del Estado, su Ministro de Justicia y el entonces procurador del Estado, a partir de datos de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, que investig+o el caso

El informe policial reconstruye una secuencia de llamadas y contactos entre marzo y mayo de 2025 que culminaron con la resolución emitida en favor de Soboce el 30 de mayo.

De acuerdo con la cronología de las reuniones descritas por esa unidad policial ibérica, el 10 de marzo de 2025 la secretaria de Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, por instrucciones de su jefe coordinó una conversación con el entonces presidente Luis Arce.

En marzo de 2025, Soboce presenta una acción de amparo constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que la obligaba a pagar la millonaria indemnización a Fancesa de Bs 744 millones.

Llamadas, reuniones y resultados

El 24 de abril de 2025, según el documento al que tuvo acceso Visión 360, se realiza una reunión por Zoom entre Rodríguez Zapatero y Carmen Almendras, ese mismo día, el informe señala que se confirma la admisión del amparo constitucional de Soboce. Almendras fue embajadora de Bolivia en España desde septiembre de 2007 hasta enero de 2015.

El 4 de mayo de 2025, Rodríguez Zapatero instruye gestionar una llamada con el presidente Luis Arce; la conversación se produce ese mismo día. A partir de esta fecha, transcurrieron 24 días para que el fallo de la justicia dejara en suspenso el fallo favorable a Fancesa.

Entre el 5 y 6 de mayo de 2025, se gestiona el contacto con el Procurador General. Al día siguiente, Gertrudis Alcázar comunica que el Ministro de Justicia ya había hablado con el Procurador, por lo que Zapatero ya no necesitaba hacerlo.

El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda de La Paz declaró procedente el amparo de Soboce y dejó sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago.

Servicios de gestiones institucionales

La UDEF investigó una presunta red de tráfico de influencias encabezada por Rodríguez Zapatero. Según la investigación, dicha red habría ofrecido gestiones de intermediación ante autoridades públicas a cambio de remuneraciones encubiertas mediante contratos de asesoría.

En este caso concreto, la UDEF sostiene que Rodríguez Zapatero habría realizado gestiones en favor del Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano con importantes inversiones en Bolivia, particularmente relacionadas con los litigios judiciales que mantiene Soboce frente al Estado boliviano y Fancesa.

Transferencias bancarias

La investigación identifica tres transferencias bancarias realizadas entre 2024 y 2025 por un total de 200.000 euros, efectuadas desde la empresa peruana Focus Social Research SAC a una cuenta de Rodríguez Zapatero. Formalmente, los pagos respondían a un contrato de asesoría; sin embargo, la UDEF concluye que la empresa pagadora habría actuado únicamente como sociedad interpuesta y que el verdadero interés correspondía al Grupo Gloria.

El informe reconstruye la negociación del contrato mediante conversaciones extraídas del teléfono de la secretaria de Rodríguez Zapatero. Los mensajes muestran la elaboración, revisión y firma del contrato, la emisión de facturas y la coordinación de los pagos con representantes de Focus Social Research y del Grupo Gloria, principalmente Ana María Ospina y Carmen Almendras.

Reuniones de alto nivel en Bolivia

Asimismo, la UDEF documenta la organización de un viaje del expresidente del Gobierno español a Bolivia en septiembre de 2024, que habría sido financiado por el entorno empresarial interesado. Durante la preparación del viaje se coordinaron reuniones con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el Ministro de Justicia y posteriormente el Procurador General del Estado.

Según la investigación, estas reuniones estaban vinculadas a las gestiones que interesaban al Grupo Gloria respecto a los procesos judiciales de Soboce. También se describe la participación en ese viaje del entonces secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili.

Como parte de la documentación analizada, la UDEF incorpora diversos documentos entregados por representantes del Grupo Gloria sobre el conflicto judicial con el Estado boliviano, entre ellos notificaciones de controversia, propuestas de conciliación con la Procuraduría General del Estado y un dossier confidencial sobre los procesos judiciales de Soboce, los cuales habrían servido como base para las gestiones que debía realizar Rodríguez Zapatero.

El informe también resume el origen del conflicto entre Soboce y Fancesa, recordando que la empresa cementera fue condenada por competencia desleal y que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó una indemnización cercana a 107 millones de dólares. Posteriormente, Soboce obtuvo un amparo constitucional que suspendió temporalmente la ejecución de ese fallo, decisión que seguía pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de los hechos analizados.

La hipótesis central de la UDEF es que los 200.000 euros no remuneraban una verdadera consultoría para Focus Social Research, sino actuaciones de intermediación política destinadas a favorecer los intereses del Grupo Gloria en Bolivia. Para sustentar esa conclusión, el informe se basa principalmente en los mensajes de WhatsApp intervenidos, documentación incautada durante registros judiciales, transferencias bancarias y la reconstrucción cronológica de reuniones, viajes y contactos con autoridades bolivianas.