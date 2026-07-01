El juicio de Marset inicia hoy y suma otra acusación por narcoterrorismo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 01/07/2026 a las 8h35
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Tres hechos marcan el inicio del juicio en Estados Unidos (EEUU) contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que en marzo fue extraditado desde Bolivia al país de norte.

El primero es la denuncia que hizo la defensa de Marset de que dos agentes federales, presuntamente, los obligarlo a entregar la clave de una billetera digital.

El segundo es la ampliación de delitos por los que se le acusa al uruguayo, además narcotráfico la novedad que es que le suma el cargo de narcoterrorismo.

Marset Cabrera estará frente a un juez en una audiencia catalogada clave que se desarrollará en la Corte del estado de Virginia.

Y tercero es que el acusado llegará a esta comparecencia con el cambio de tres miembros de su equipo jurídico que contrató anteriormente como Rodrigo Da Silva y los estadounidenses Michael Padula y Jean Rossi.

A Marset se le sigue un proceso por conspiración para el lavado de dinero ligado a una estructura de narcotráfico que, según la Fiscalía Federal de EEUU, movía cocaína desde Sudamérica (Bolivia y Paraguay) hacia Europa y lavaba fondos de millones de dólares que eran introducidos en el sistema financiero de EEUU.

Hay expectativas en Bolivia, Paraguay y Uruguay de lo que pudiera declarar Marset y la posición que adopte su defensa jurídica.

Otro cargo

Los fiscales norteamericanos añadieron los cargos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína contra Marset.

La ampliación de la carátula judicial se dio a conocer pocos días después de que el propio Marset enviara una carta a un juez federal. En dicho escrito, el uruguayo, afirmó que agentes federales estadounidenses habían presionado a su madre para que entregara las contraseñas de acceso a su billetera virtual de criptomonedas.

Según su versión, esta billetera virtual contienen alrededor de cuatro millones de USDT, una acusación que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses.

Más allá de la situación particular de Marset, la nueva acusación confirma un cambio en la política criminal de Estados Unidos: los grandes narcotraficantes ya no son perseguidos únicamente como líderes de redes dedicadas al tráfico de drogas, sino también como posibles amenazas a la seguridad nacional

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