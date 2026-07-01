Rescatistas bolivianos recuperan cuerpos durante las operaciones humanitarias en Venezuela

El contingente de las Fuerzas Armadas de Bolivia desplegado en la República Bolivariana de Venezuela recuperó cuerpos de personas fallecidas durante las operaciones de búsqueda y rescate que desarrolla en las zonas devastadas por el colapso de edificaciones, como parte de la misión humanitaria enviada por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Según el reporte oficial, los equipos bolivianos continúan trabajando de manera ininterrumpida con el objetivo de localizar posibles sobrevivientes y recuperar víctimas, contribuyendo a su identificación y posterior entrega a sus familiares para brindarles una sepultura digna.

El 30 de junio, el contingente conformado por 16 instructores del SAR-FAB y dos efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) ejecutó operaciones especializadas en un edificio colapsado del sector Caraballeda, en el estado La Guaira, empleando equipos de comunicación, herramientas de rescate, motosierras eléctricas, martillos demoledores y equipo de protección personal.

Las tareas se desarrollan en estrecha coordinación con organismos de rescate venezolanos y equipos internacionales bajo la dirección del Centro de Coordinación de Incidentes (CCI), garantizando en todo momento la seguridad del personal desplegado.

Posteriormente, el contingente USAR Bolivia, integrado por instructores de la UMEE y del SAR-FAB, fue movilizado al sector «Hugo Chávez», en el centro del estado La Guaira, donde equipos caninos marcaron un punto de interés entre los escombros, dando inicio a nuevas labores de localización y rescate.

En horas de la noche, los rescatistas bolivianos participaron en las labores de recuperación de personas fallecidas que permanecían atrapadas bajo las estructuras colapsadas. Las operaciones se desarrollaron utilizando palas, combas y sierras eléctricas, bajo estrictos protocolos de seguridad y con el uso permanente del Equipo de Protección Personal (EPP). Tras concluir las tareas, todo el personal retornó a su base sin novedades.

Hasta el momento, durante las intervenciones efectuadas en los edificios inspeccionados no se encontraron personas con vida; sin embargo, las labores de búsqueda continúan de manera permanente en coordinación con las autoridades venezolanas y los equipos internacionales de respuesta.

Los rescatistas bolivianos tienen como base de operaciones el Estadio Forum Tiburones de La Guaira, en el municipio Vargas de la Región Metropolitana de Caracas, mientras que la delegación oficial se encuentra alojada en una vivienda transitoria de la Embajada de Bolivia en Caracas, ubicada aproximadamente a cinco kilómetros del área de mayor afectación.

El contingente boliviano reafirmó su compromiso con la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y la asistencia humanitaria, poniendo a disposición su experiencia y capacidad técnica para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate que se desarrollan en territorio venezolano.